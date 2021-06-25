ارتفاع إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا ولا حالات وفاة

النشرة الوبائية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض، 25 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و252 حالة شفاء، فيما لم يتم إحصاء أي حالات وفاة جديدة.

وقال المركز، في بيانه رقم «440»، إنه تسلم، الخميس، 4506 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 4037 عينة، وإيجابية 469 عينة بنسبة 10.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 192 ألفا و129 حالة بينها 177 ألفا و358 شفاء، و11 ألفا و586 نشطة، و3185 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 374 ألفا و554 شخصا.