184 إصابة جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض، 24 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 237 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «439»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 2960 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2776 عينة وإيجابية 184 عينة بنسبة 6.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابة فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 191 ألفا و660 حالة بينها 11 ألفا و369 نشطة، و177 ألفا و106 شفاء، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 372 ألفا و281 شخصا.