صنع الله: الانتهاء من خطط تطوير حقلي الحمادة والعطشان خلال الشهور المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 08:30 صباحا
لقاء صنع الله ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، 21 يونيو 2021، (مؤسسة النفط)

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة ستنتهي خلال الشهور المقبلة من خطط تطوير حقلي الغاز الطبيعي «الحمادة والعطشان»، وتحتاج فقط لتوفر الميزانيات المطلوبة لتنفيذها.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي؛ لمناقشة المواضيع ذات العلاقة المشتركة، وتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلي، حيث أوضح صنع الله أن توفير الغاز للسوق المحلي وخاصة لمحطات الكهرباء، من أولويات المؤسسة، وأن الكميات المتوفرة حاليا تلبي احتياجات شركة الكهرباء، حسي بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية لشركة الكهرباء، وبرامج التوسع على المدى القريب والبعيد، واحتياجاتهم المستقبلية، كما ناقشا سبل التوجه للطاقات المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية، وعرضت المؤسسة على الشركة مساعدتها والتنسيق مع شركائها في هذا المجال، والعمل معا في سبيل الوصول لهذا الهدف و تخفيض الانبعاثات الكربونية.

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