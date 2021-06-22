الجزائر تستكمل مشروع الربط الكهربائي مع ليبيا خلال 3 سنوات

العبدلي ورئيس «سونلغاز» الجزائري شاهر بولخراص بمقر شركة الكهرباء في طرابلس، الخميس 17 يونيو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

كشف الرئيس المدير العام شركة «سونلغاز» الحكومية الجزائرية، شاهر بولخراص، الاثنين، أن مشروع الربط الكهربائي مع ليبيا سوف يستكمل في غضون 3 سنوات، مشيرا إلى وجود 30 تقنيا بطرابلس يعملون على حل أزمة الانقطاعات الكهربائية.

وأبرمت الجزائر وليبيا اتفاقا يقضي بإنجاز المشروع انطلاقا من المنطقة الحدودية، وعلى مسافة قدرها 520 كلم على غرار ما تم قبل سنوات مع كل من تونس والمغرب.

واعتبر بولخراص في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية، أن هذا المشروع جاء ترجمة للإرادة السياسية المعبر عنها خلال «المنتدى الاقتصادي» المنعقد أواخر مايو الماضي بالجزائر.

وبخصوص زيارته الأخيرة إلى العاصمة الليبية، كشف الرئيس المدير العام لـ«سونلغاز» أنه عاد قبل أربعة أيام من زيارة طرابلس لاستكمال المباحثات مع المسئولين بالشركة الليبية للكهرباء وبحث آليات تكريس وتعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.

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وأعلن بولخراص أن الدراسات الفنية والتقنية والخاصة بتحديد الكلفة المالية وتعبئة الموارد المالية لهذا المشروع الكبير انطلقت عمليا.

ووصف عملية الربط المقبلة مع ليبيا بـ«الخطوة الهامة على طريق تعميم التعاون مع الدول العربية»، خصوصا وأن ليبيا لديها ربط كهربائي مع جمهورية مصر العربية وهو ما يفتح الطريق أمام المزيد من آفاق التعاون مع الدول العربية مثل مصر التي لديها ربط كهربائي مع ليبيا وفق قوله.

وبخصوص التعاون الحالي، قال المسئول الجزائري إن «سونلغاز» لديها حاليا فريق من المهندسين والخبراء من 30 تقنيا بالقرب من العاصمة طرابلس يعملون على التخفيف من وطأة الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال القيام بأشغال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكة الليبية وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الانقطاعات في الوقت الراهن من 12 ساعة يوميا إلى 3 ساعات.

يشار أن وكالة التنمية الأميركية أكدت أخيرا أن خلفيات أزمة الكهرباء في ليبيا تعود إلى امتلاكها 14 محطة كهربائية تحتوي على 63 وحدة إنتاج يمكنها توليد 8600 ميغاوات، تعمل منها الآن 40 وحدة، فيما تحتاج البقية للصيانة.