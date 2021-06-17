فريق جزائري رفيع المستوى يصل إلى طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 05:32 مساء
استقبال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء للفريق الجزائري بمقر الشركة في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول فريق جزائري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، استعدادا للقيام بالترتيبات اللازمة لدعم الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجلس إدارتها كان في استقبال الفريق الجزائري لدى وصوله إلى مقرها الرئيسي، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة للعمل.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع جرت خلاله مناقشة «الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية وصيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل ومناقشة الربط الليبي الجزائري».

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وسبق أن أشرف فريق خبراء تابع لشركة الكهرباء الوطنية في الجزائر على صيانة وحدتين بالمشروع الاستعجالي في محطة كهرباء الخمس، في مهمة استغرقت قرابة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر 2020.

استقبال مجلس إدارة شركة الكهرباء للفريق الجزائري بمقر الشركة في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
استقبال مجلس إدارة شركة الكهرباء للفريق الجزائري بمقر الشركة في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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