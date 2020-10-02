الخبراء الجزائريون يقيمون الوضع بمحطة كهرباء الخمس استعدادا لتشغيل وحدتي توليد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 03:55 مساء
الفريق الجزائري يتفقد محطة كهرباء الخمس. الجمعة 2 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن فريق الخبراء الجزائريين التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» وصل ظهر اليوم، الجمعة، إلى محطة كهرباء الخمس، وبدأ في تقييم الوضع بالمحطة ونسب الإنجاز، استعدادا لتشغيل وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي بالمحطة.

ووصل الخبراء الجزائريون مساء أمس الخميس إلى العاصمة طرابلس قادمين من الجزائر، بتعليمات من الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي استجاب لطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأربعاء الماضي.

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وأضافت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن دخول وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي بمحطة كهرباء الخمس، سيضيف للشبكة الكهربائية 500 ميغاوات، ما سيخفض وطأة أزمة الكهرباء على مدينة طرابلس خصوصا والشبكة الكهربائية بوجه عام.

اجتماع الخبراء الجزائريين مع مسؤولي محطة كهرباء الخمس. الجمعة 2 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع الخبراء الجزائريين مع مسؤولي محطة كهرباء الخمس. الجمعة 2 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
الفريق الجزائري يتفقد محطة كهرباء الخمس. الجمعة 2 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع الخبراء الجزائريين مع مسؤولي محطة كهرباء الخمس. الجمعة 2 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
الفريق الجزائري يتفقد محطة كهرباء الخمس. الجمعة 2 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
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