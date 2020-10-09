تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 06:38 مساء
محطة كهرباء الخمس. (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن «غدًا السبت بعد الانتهاء من التجارب التشغيلية سيتم تحميل الوحدة بكامل قدرتها 260 ميغاوات، مما سيسهم في تخفيف المعاناة على المواطن».

وتوجهت إدارة الشركة العامة للكهرباء بالشكر للفريق الفني الليبي على المجهودات التي قام بها خلال الفترة الماضية ليلًا ونهارًا وعلى مدى الـ24 ساعة.

كما تتوجهت إدارة الشركة بوافر الشكر والتقدير لفريق الخبراء الجزائري الذي قام بمساعدة الفريق الفني الليبي لتشغيل المحطة.

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والجمعة الماضية وصل فريق الخبراء الجزائريين التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» إلى محطة كهرباء الخمس، وبدأ في تقييم الوضع بالمحطة ونسب الإنجاز، استعدادا لتشغيل وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي بالمحطة.

ووصل الخبراء الجزائريون إلى العاصمة طرابلس قادمين من الجزائر، بتعليمات من الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي استجاب لطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأربعاء 30 سبتمبر.

الأطقم الهندسية والفنية بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
الأطقم الهندسية والفنية بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
الأطقم الهندسية والفنية بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
الأطقم الهندسية والفنية بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
الأطقم الهندسية والفنية بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
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