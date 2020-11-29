الفريق الجزائري «GE» يغادر محطة كهرباء الخمس بعد صيانة الوحدتين الأولى والثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 06:54 مساء
الفريق الجزائري «GE»، يغادر محطة كهرباء الخمس, 29 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

غادر الفريق الجزائري «GE»، اليوم الأحد، محطة كهرباء الخمس بعد الانتهاء من أعمال الصيانة على الوحدتين الأولى والثانية.

واستطاع مهندسو محطة الخمس تشغيل الوحدتين، فضلًا عن الدخول بهما على الشبكة بأقصى حمولة تصل إلى 530 ميغاوات، وفق بيان للشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شركة الكهرباء: دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس للخدمة بعد توقف لأكثر من سنتين

والجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس للخدمة، بقدرة 260 ميجاوات بعد توقف دام لأكثر من سنتين.

وقالت الشركة «للمرة الثانية والحمد لله يفعلها مهندسو وفنيو القطاع بإدخال الوحدة الثانية بمحطة الخمس بقدرة 260 ميجاوات بعد توقف دام لأكثر من سنتين».

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