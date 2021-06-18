بشكل عاجل.. الجزائر تمد ليبيا بالكهرباء عبر تونس

من استقبال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء لفريق فني كهربائي جزائري بمقر الشركة في طرابلس، 18 يونيو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

طلبت الشركة العامة للكهرباء من مجمع «سونلغاز» الجزائري إمداد ليبيا، بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغاواط، خلال اليومين القادمين.

وعقد المدير العام لمجمع «سونلغاز» الحكومي شاهر بولخراص، الذي وصل طرابلس، اجتماعا عاجلا مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، تمحور حول سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صيف 2021.

وأشار بولخراص إلى مشاورات حول فحوى الاتفاقية الموقعة بين الشركتين الجزائرية والليبية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية، حسب بيان نشر عبر صفحة «سونلغاز» الرسمية على «فايسبوك».

ويتعلق الأمر عمليا بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وفقا لما خلص إليه الطرفان خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي المنعقد أخيرا بالجزائر العاصمة، حيث سطرت شركة الكهرباء الليبية «جيكول» ضمن هذه المرحلة برنامجا عاجلا، يهدف إلى الاستجابة للحاجيات الأولية من الكهرباء.

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ليبيا تؤجر توربينات غازية متحركة

و طلبت «جيكول» من «سونلغاز» إمدادها بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغاواط، في اليومين القادمين، حسب تصريحات بولخراص. وكشف المسئول الجزائري عن استجابة شركته لطلب «جيكول» تأجير توربينات غازية متحركة بـ«أسرع وقت ممكن وبشكل مستعجل»، حيث تم الانطلاق في هذه العملية في الجزائر عبر كل الفرق والفروع، والتي تعمل لتجسيدها في أقرب الآجال لدعم الشبكة، بالأخص في طرابلس.

ووافق الطرفان أيضا على مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا وهو «قرار تاريخي»، حسب وصف بولخراص، الذي كشف أن الدراسات في هذا الصدد في «طور الإنجاز». كما تم التطرق أيضا إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب في مختلف التخصصات.

وجدد التزام الجزائر من خلال مجمع «سونلغاز»، بدعم ومساندة ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة، والتي تود أن تكون الجزائر معولها البناء في مسارها التنموي مبديا استعدادهم لفتح ذراعيهم على التعاون، وفق مبدأ «رابح- رابح».

وفي شهر فيبراير الماضي، تدخلت الشركة الجزائرية الحكومية لإنتاج الكهرباء «سونلغاز» بإحدى فرقها لفحص ثلاث محطات في الخمس والزاوية وطرابلس. وذلك بعدما أبرم المجمع والشركة العامة للكهرباء في ليبيا، قبلها اتفاقية جديدة لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز.