انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» في سرت

أعضاء اللجنة العسكرية لدى وصولهم المقر في سرت، 21 يونيو 2021، (الإنترنت)

انطلق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها بمدينة سرت، اليوم الإثنين.

وتوافد أعضاء اللجنة على المدينة صباحًا، إضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي.

بينما قال آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة اللواء إبراهيم أحمد بيت المال، إن فتح الطريق سيكون لمدة 15 يوما «لتمكين اللجنة من تنفيذ باقي بنود» اتفاق وقف إطلاق النار، التي من أهمها إخراج المرتزقة خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى وإطلاق سراح الأسرى.

استقبال أعضاء اللجنة

سيارات نقل أعضاء اللجنة