انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 11:52 صباحا
أعضاء اللجنة العسكرية لدى وصولهم المقر في سرت، 21 يونيو 2021، (الإنترنت)

انطلق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها بمدينة سرت، اليوم الإثنين.

وتوافد أعضاء اللجنة على المدينة صباحًا، إضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي.

بينما قال آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة اللواء إبراهيم أحمد بيت المال، إن فتح الطريق سيكون لمدة 15 يوما «لتمكين اللجنة من تنفيذ باقي بنود» اتفاق وقف إطلاق النار، التي من أهمها إخراج المرتزقة خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى وإطلاق سراح الأسرى.

استقبال أعضاء اللجنة
سيارات نقل أعضاء اللجنة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستعد لهدم الأسطورة الإيرانية
رياضة عالمية
اهتمام بتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب عبر بوابة «ربيانة»
ليبيا
عاشور لـ«بوابة الوسط»: التعاقد مع كليمنتي خطأ كبير ولن يفيد المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير حليم - إعادة فتح الطريق الساحلي بعد عامين من إغلاقه
كاريكاتير
السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
جلد عسكري في طرابلس
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«تويوتا تندرا 2022»