فحص 350 مسحة عشوائية لمواطنين من الشويرف بالمختبر الطبي في بني وليد

عينات تحليل لفيروس كورونا بالمختبر الطبي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الفريق الطبي التابع لمركز الرصد بالبلدية قام بأخذ 350 مسحة عشوائية من المواطنين ببلدية الشويرف لفحصها بالمختبر الطبي التابع للإدارة.

وأوضح أبوالنيران أن هذه العملية تأتي ضمن النداء الذي أطلقته بلدية الشويرف لدعمها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فريق الرصد والاستجابة التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد يواصل أخد المسحات من المواطنين في الشويرف لإرسالها إلى المختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد لفحصها عن طريق جهاز الـ«PCR» للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.

وناشد أبوالنيران جميع الأهالي ببلدية الشويرف التقيد بالزمان والمكان المحدد من قبل المجلس البلدي من أجل أخد المسحات من حالات الاشتباه والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا لكي يتم إرسالها للمختبر الطبي ببني وليد.

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ووصل فريق طبي وإداري تابع لإدارة الخدمات الصحية، الجمعة، إلى بلدية الشويرف لدعمها في مواجهة فيروس كورونا. وقال المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، في بيان، إن الفريق سيباشر سحب مسحات من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، لافتا إلى أن الدعم شمل تسليم بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفي الشويرف القروي.

ووضعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «خطة عاجلة وسريعة» لاحتواء الوضع الوبائي «المتفشي» داخل بلدية الشويرف، وذلك استجابة للكتاب العاجل لعميد البلدية بشأن تزويدها باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار الوباء.

والأربعاء الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة لوزارة الصحة، بإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة.