وزارة الصحة تضع «خطة عاجلة» للاستجابة لنداء الشويرف بشأن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 03:06 مساء
فريق طبي تم إرساله إلى مستشفى الشويرف، 16 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

وضعت إدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «خطة عاجلة وسريعة» لاحتواء الوضع الوبائي «المتفشي» داخل بلدية الشويرف، وذلك استجابة للكتاب العاجل لعميد البلدية بشأن تزويدها باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار الوباء.

وشملت الخطة التنسيق مع مراكز العزل بمنطقة غريان، والودان، ومركز الفلترة براك الشاطئ لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس «كورونا» ببلدية الشويرف، إضافة إلى ارسال فريق طبي طارئ مكون من ثلاث أطباء، وثلاث فنيين مختصين في أخذ المسحات، ومشرف رصد ومسعف لدعم قسم الفلترة بالمستشفى، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- الدبيبة يوجه وزارة الصحة بسرعة إرسال فريق طبي لمركز العزل ببلدية الشويرف

وأيضا، اتخذت إدارة الطوارئ الإجراءات اللازمة لصرف الاحتياجات المستعجلة للمستشفى وأهمها وسائل حماية شخصية وأسطوانات أكسجين. إضافة إلى وضع آلية للتواصل المستمر بين إدارة الطوارئ الصحية والفريق الطبي الموجود داخل المنطقة، وإرسال تقارير يومية على الوضع الوبائي.

والأربعاء، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة لوزارة الصحة، بإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة.

واستجابة لتوجيه الدبيبة، ارسلت الوزارة، الخميس، فريقا طبيا متكاملا من منطقة هون لتقديم الدعم الكامل لمستشفى الشويرف كمرحلة أولى، فيما تعمل إدارة الطوارئ الصحية حاليا على تجهيز فرق طبية أخرى وإرسالها خلال الأيام القليلة القادمة.

فريق طبي تم إرساله إلى مستشفى الشويرف، 16 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
فريق طبي تم إرساله إلى مستشفى الشويرف، 16 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
فريق طبي تم إرساله إلى مستشفى الشويرف، 16 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
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