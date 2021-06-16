الدبيبة يوجه وزارة الصحة بسرعة إرسال فريق طبي لمركز العزل ببلدية الشويرف

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة لوزارة الصحة، بإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة.

جاء ذلك استجابة للكتاب العاجل لعميد بلدية الشويرف، الإثنين، بشأن تزويد البلدية باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار وباء كورونا، بحسب بيان للحكومة الثلاثاء.

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ووفق البيان، تأتي هذه الخطوة في إطار عمل الحكومة على توفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية.