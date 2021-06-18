بني وليد تستجيب لنداء الشويرف بخصوص «كورونا» وترسل فريقا طبيا وإداريا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 02:45 مساء
وصول فريق طبي وإداري ومساعدات طبيبة من بني وليد إلى الشويرف، 18 يونيو 2021. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

وصل فريق طبي وإداري تابع لإدارة الخدمات الصحية إلى بلدية الشويرف، اليوم الجمعة، لدعمها في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، في بيان، إن الفريق سيباشر سحب مسحات من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، لافتا إلى أن الدعم شمل تسليم بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفي الشويرف القروي.

- وزارة الصحة تضع «خطة عاجلة» للاستجابة لنداء الشويرف بشأن «كورونا»
- الدبيبة يوجه وزارة الصحة بسرعة إرسال فريق طبي لمركز العزل ببلدية الشويرف

ووضعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «خطة عاجلة وسريعة» لاحتواء الوضع الوبائي «المتفشي» داخل بلدية الشويرف، وذلك استجابة للكتاب العاجل لعميد البلدية بشأن تزويدها باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار الوباء.

والأربعاء، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة لوزارة الصحة، بإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة. واستجابة لتوجيه الدبيبة، أرسلت الوزارة، الخميس، فريقا طبيا متكاملا من منطقة هون لتقديم الدعم الكامل لمستشفى الشويرف كمرحلة أولى.

وصول فريق طبي وإداري ومساعدات طبيبة من بني وليد إلى الشويرف، 18 يونيو 2021. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
وصول فريق طبي وإداري ومساعدات طبيبة من بني وليد إلى الشويرف، 18 يونيو 2021. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
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