جلد عسكري في طرابلس

مقر الإدارة العامة للشرطة والسجون العسكرية في طرابلس. (أرشيفية: صفحة الإدارة على فيسبوك)

أعلن المدعي العام العسكري، مساء اليوم الأحد، تنفيذ عقوبة الجلد بحق أحد المتهمين من العسكريين بقاعة مقر إدارة الشرطة العسكرية بحضور الطبيب المختص وعضو النيابة العسكرية وطائفة من الجمهور، وذلك «في مواجهة المحكوم عليه بتهمة شرب الخمر».

وأوضح المدعي العام العسكري، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عقوبة الجلد نفذت يوم الخميس الموافق 17 يونيو الجاري تنفيذًا للحكم الصادر بتاريخ 13 أبريل الماضي عن الدائرة الأولى بالمحكمة العسكرية الدائمة في طرابلس.

وأضاف المدعي العام العسكري أن منطوق الحكم نص على معاقبة المتهم «بالجلد ثمانين جلدة حدًّا عن التهمة الأولى المسندة إليه وتغريمه مبلغًا وقدره ألف دينار عن التهمة الثانية».