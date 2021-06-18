«إيني» الإيطالية تدرس إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية ببلدية ربيانة

من اجتماع صنع الله مع حكماء وأعيان منطقة الربيانة، 18 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

تدرس شركة «إيني» الإيطالية إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في بلدية ربيانة لتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء، وفق ما أعلن مدير برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم.

الإعلان جاء خلال لقاء بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وأعيان وحكماء ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة ربيانة إضافة إلى عضو مجلس النواب عن المنطقة عبدالسلام شوهي، بحضور مختار عبدالدائم، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط ومنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

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وناقش الاجتماع أوضاع بلدية ربيانة وما يواجهه سكان البلدية والسلطات المحلية من مختنقات يمكن لمؤسسة النفط إن تسهم في حلحلتها أو احتياجات يمكن توفيرها عبر إدارة التنمية المستدامة حسب المتاح من إمكانات، حيث أوضح شوهي أن المنطقة ذات مكون التبو المتأصل تحتاج كثير الدعم في مختلف القطاعات.

بدوره، أكد صنع الله عمل مؤسسة النفط عبر إدارة التنمية المستدامة على توفير بعض متطلبات المنطقة الهامة، مذكرا بدعم المؤسسة منطقة الشورى من خلال صيانة مركز العزل، وتوفير مواد الحماية والاختبار وعدد من أجهزة التنفس.

من اجتماع صنع الله مع حكماء وأعيان منطقة الربيانة، 18 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)