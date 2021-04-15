وفد حكومي يطلع على الاحتياجات التشغيلية لمحطتي الكهرباء ببلديتي ربيانة والكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 03:33 مساء
جولة الوفد الحكومي بمحطة الكهرباء في ربيانة. (حكومة الوحدة الوطنية)

توجه وفد حكومي برئاسة علي مريحيل رفقة عدد من مهندسي الشركة العامة للكهرباء مطلع الأسبوع الجاري إلى بلديتي ربيانة والكفرة جنوب شرق ليبيا، للاطلاع على الاحتياجات الفنية والتشغيلية لمحطتي الكهرباء في المنطقتين.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن الوفد توجه يوم الأحد بناء على تعليمات رئيس الوزراء على الدبيبة حيث بدأ زيارته إلى بلدية ربيانة للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية اللازمة.

وأوضحت الحكومة أن رئيس المجلس التسييري لبلدية ربيانة اطلع الوفد على الاحتياجات التشغيلية للمحطة المغذية للمنطقة بالطاقة الكهربائية من قطع غيار ومستلزمات ضرورية وكذلك سبل توطين مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بالبلدية.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن الوفد اطلع أيضا خلال الزيارة على الوضع الفني لمحطة الكفرة البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحديد قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة وتشغيلها بطاقتها القصوى.

جولة الوفد الحكومي بمحطة الكهرباء في ربيانة. (حكومة الوحدة الوطنية)
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