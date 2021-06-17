المسماري يعلن مقتل آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية أثناء تتبع «خلية منفذي هجوم سبها الانتحاري»

السيارة التي تعرضت لانفجار عبوة مفخخة بمنطقة الهروج وأودت بحياة آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية جنوب ليبيا. (من مقطع فيديو نشره الناطق باسم القيادة العامة)

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، مقتل آمر سرية قاعدة الواو الجوية جراء انفجار عبوة مفخخة في سيارة دورية كان يستقلها بمنطقة الهروج أثناء تتبع الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة «لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري» الذي وقع مطلع الشهر الجاري.

ونشر المسماري، عبر صفحته على «فيسبوك»، مقطع فيديو قال إنه «لانفجار مفخخة خبيثة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج يوم الإثنين الماضي 14 يونيو خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري»، مؤكدًا أن الحادث راح ضحيته «القائد الميداني علي محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية».

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وأعلن الناطق باسم القيادة العامة في وقت سابق إطلاق عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه».

وقال المسماري إن القيادة العامة كلفت «وحدات مشاة بدعم الجنوب الغربي بعد قيام العصابات الإرهابية التكفيرية بعمليات انتحارية ومحاولة تهديد الأمن العام»، في منطقة الجنوب الغربي وذلك «في إطار المهام والواجبات المناطقة بالقيادة العامة».

السيارة التي تعرضت لانفجار عبوة مفخخة بمنطقة الهروج وأودت بحياة آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية جنوب ليبيا. (من مقطع فيديو نشره الناطق باسم القيادة العامة)