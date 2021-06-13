الدبيبة: تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء رغم عدم اعتماد الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 02:54 مساء
الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (فيسبوك)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن ملف الكهرباء من أولويات عمل الحكومة، ورغم عدم اعتماد الميزانية لكننا نعمل على تنفيذ الخطة العاجلة المقدمة من الشركة.

جاء ذلك خلال متابعة الدبيبة، صباح اليوم الأحد خلال زيارته لديوان المحاسبة، خطة الشركة العامة للكهرباء العاجلة ومشاريع الصيانة وتطوير الشبكة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

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وعقد اجتماع موسع بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي، وعدد من مديري الإدارات بالشركة وإدارات المتابعة بديوان المحاسبة. واتفق على ضرورة عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة للمتابعة المستمرة.

وفي مايو الماضي، بحث مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الميزانية التقديرية للشركة والاحتياجات العاجلة للشبكة، وذلك خلال اجتماع تشاوري، بحضور هيئة المراقبة ومدير عام المالية ومدير عام المشتريات.

الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (فيسبوك)
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