السفارة البريطانية تستنكر الهجوم «الإرهابي المروع» في سبها

سيارة متضررة جراء الهجوم على بوابة أولاد مازق شمال سبها تابعة لجهاز البحث الجنائي. (مديرية أمن سبها)

استنكرت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، مساء اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي المروع» الذي استهدف تمركزا أمنيا بمفترق أولاد مازق شمال مدينة سبها مساء أمس الأحد، وأودى بحياة ضابطين وإصابة 4 آخرين، مؤكدة دعمها لليبيا ضد مرتكبي «أعمال العنف والكراهية».

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «نستنكر الهجوم الإرهابي المُروّع الذي وقع في سبها يوم الأحد. نـتقدم بأحر التـعازي لأسر الضحايـا بمن فيهم ضابطا إدارة المباحث الجنائية الليبية. ندعم ليبيا في مواجهة مرتكبي أعمال العنف والكراهية ضد الشعب الليبي».

ودانت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الهجوم الذي نفذه انتحاري بسيارة ملغومة مستهدفا عناصر البحث الجنائي المتمركزين عند المدخل الشمالي لمدينة سبها، بحسب ما أعلنه مدير الأمن العميد السنوسي صالح.

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وقال العميد السنوسي صالح لـ«بوابة الوسط» عقب الهجوم، إن الحادث أسفر عنه مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي النقيب إبراهيم عبدالنبي المناع والنقيب العباس أبوبكر علي مسعود، وإصابة أربعة آخرين هم كل من أحمد مفتاح الجهيمي الذي يتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة، وعبدالله محمد ومحمد عبدالكريم ومحمد إبراهيم، متمنيا لهم الشفاء العجل.

وأضاف أن «هذا العمل الإجرامي» جرى تنفيذه عن طريق سيارة كانت صغيرة الحجم كانت تحمل خردة حديدية وأسفلها مادة شديدة الانفجار قام الانتحاري الذي يقودها بتفجيرها عند وصوله البوابة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الأمنية التي كانت متمركزة بموقع الحادث أثناء تأدية عملها.