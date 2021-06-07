السفارة الأميركية تدين تفجير سبها.. وتُذكّر بوجود «قوى مصممة على تقويض الاستقرار في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 02:34 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت السفارة الأميركية في ليبيا، الهجوم على قوات الأمن قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، أمس، وقالت السفارة، في بيان صدر اليوم، إنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول هذا «التفجير المميت»، مذكرة بوجود «قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا».

وأكدت السفارة الأميركية الوقوف «مع أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

وأشار بيان السفارة إلى الهجوم الذي «أودى بحياة ضابطين على الأقل من جهاز البحث الجنائي، هما النقيب إبراهيم عبدالنبي المانع الخيالي والملازم عباس أبوبكر علي الشريف».

ومساء أمس، تبنى تنظيم «داعش» تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

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إلى ذلك توعد رئيس حكومة الوحد الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الجناة، قائلا: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت»؛ واصفا الحادث بـ«العمل الإرهابي الجبان»؛ بينما قدم تعازيه إلى أسرتي الضابطين، وتمنى الشفاء العاجل للجرحي.
وصباح اليوم عقد المجلس الرئاسي، اجتماعا طارئا، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، لبحث تطورات الحادث.

وقرر المجلس تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق ليبيا.

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