مدير أمن سبها لـ«بوابة الوسط»: عمل إرهابي استهدف عناصر الأمن بمفترق أولاد مازق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 09:24 مساء
مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، أن «عمل إرهابي» استهدف عناصر الأمن المتمركزين ببوابة مفترق أولاد مازق عند المدخل الشمالي للمدينة نفذه «انتحاري» كان يستقل سيارة كانتر نوع «توكتوك» قام بتفجيرها عند وصوله إلى البوابة الأمنية التي كان يتمركز بها عناصر البحث الجنائي التابعين للمديرية عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وقال العميد السنوسي صالح في أول تصريح إلى «بوابة الوسط» بشأن الهجوم الإرهابي، إن الحادث أسفر عنه مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي النقيب إبراهيم عبدالنبي المناع والنقيب العباس أبوبكر علي مسعود، وإصابة أربعة آخرين هم كل من أحمد مفتاح الجهيمي الذي يتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة، وعبدالله محمد ومحمد عبدالكريم ومحمد إبراهيم، متمنيا لهم الشفاء العجل.

- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سيارة نقل استهدفت بوابة المازق في سبها كانت تحمل متفجرات أسفل خردة حديدية
- مقتل ضابطين وإصابة 4 من عناصر الأمن جراء تفجير استهدف بوابة مفرق المازق شمال سبها
- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: مقتل ضابطين جراء تفجير انتحاري ببوابة مفرق المازق شمال سبها
- قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازق شمال سبها

وأضاف أن «هذا العمل الإجرامي» جرى تنفيذه عن طريق سيارة كانت صغيرة الحجم كانت تحمل خردة حديدية وأسفلها مادة شديدة الانفجار قام الانتحاري الذي يقودها بتفجيرها عند وصوله البوابة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر العناصر الأمنية التي كانت متمركزة بموقع الحادث أثناء تأدية عملها.

وأسفر الحادث الانتحاري عن تضرر عدد من سيارات الشرطة التابعة لجهاز البحث الجنائي التي كانت متمركزة في البوابة حسبما أظهر تسجيل فيديو وصور جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقع بوابة المازق التي يتمركز بها عناصر أمن تابعين لجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن سبها عند المدخل الشمالي للمدينة على الطريق الزراعي المؤدي إلى وادي الشاطئ والعاصمة طرابلس.
 

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