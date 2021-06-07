بعد تفجير سبها.. اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي مع المخابرات العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:37 مساء
من اجتماع المجلس الرئاسي مع المخابرات العامة بعد تفجير سبها, 7 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

عقد المجلس الرئاسي، اجتماعا طارئا، اليوم الإثنين، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، لبحث تطورات التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها.

وقرر المجلس مجتمعا عقب الاجتماع، تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق ليبيا.

وجدد المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي، الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.

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ومساء أمس، استهدفت سيارة مفخخة قوات الأمن المتمركزة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

وتبنى تنظيم «داعش» العملية، حسب بيان منسوب له، بينما توعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجناة، قائلا: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة، وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت»؛ واصفا الحادث بـ«العمل الإرهابي الجبان»؛ بينما قدم تعازيه إلى أسرتي الضابطين، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

من اجتماع المجلس الرئاسي مع المخابرات العامة بعد تفجير سبها, 7 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)
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