الصليب الأحمر: 143 ألف نازح تلقوا مساعدات في ليبيا العام الماضي

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها قدمت المساعدة إلى أكثر من 143 ألف نازح في أجزاء مختلفة من ليبيا العام الماضي.

جاء ذلك عقب لقاء نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، الذين عادوا للمنطقة بعد شهور من النزوح، وفق الصفحة الرسمية للجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش كاربونييه التحديات التي واجهها النازحون عند عودتهم مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، وأشارت اللجنة إلى أنها «تعمل على تمكين العائدين من العيش في ظروف آمنة وكريمة عند عودتهم إلى بيوتهم».

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)