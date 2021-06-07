الصليب الأحمر: 143 ألف نازح تلقوا مساعدات في ليبيا العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 06:32 مساء
نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها قدمت المساعدة إلى أكثر من 143 ألف نازح في أجزاء مختلفة من ليبيا العام الماضي.

جاء ذلك عقب لقاء نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، الذين عادوا للمنطقة بعد شهور من النزوح، وفق الصفحة الرسمية للجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «النازحون وأزمة مياه الشرب» في لقاء الدبيبة مع رؤساء المجالس المحلية ببنغازي

وناقش كاربونييه التحديات التي واجهها النازحون عند عودتهم مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، وأشارت اللجنة إلى أنها «تعمل على تمكين العائدين من العيش في ظروف آمنة وكريمة عند عودتهم إلى بيوتهم».

 

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)
نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)
نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه خلال لقاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وممثلي سكان حي الكايخ في قصر بن غشير، جنوب طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم «متعمد» بواسطة شاحنة
دولى
«الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس
دولى
محمد الزواوي: أنا أبحث عن الأخطاء.. وما أكثرها في مجتمعاتنا العربية
ثقافة وفن
جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» قد يتسبب في تدهور الصحة العقلية