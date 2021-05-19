«النازحون وأزمة مياه الشرب» في لقاء الدبيبة مع رؤساء المجالس المحلية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 04:19 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي، 19 مايو 2021. (المكتب الإعلامي)

 بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء مع رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي اليوم الأربعاء، المشاكل التي تواجه المدينة وسكانها، والتحديات التي تواجه عملهم كمجالس محلية.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة جرى خلال اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس «التطرق إلى المشاكل المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة».

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وتناول اللقاء «التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب والعلاج وتفريغ الآبار السوداء وصيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب»، حسب بيان الحكومة.

وعبر رؤساء المجالس المحلية، عن أملهم أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات التي تعانيها مناطقهم، وأن يقف رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان مدينة بنغازي، داعين الدبيبة لزيارة المدينة في أقرب وقت ممكن.

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