وزير الحكم المحلي يتلقى مقترحا بعقد ملتقى خاص لعضوات المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 09:37 صباحا
لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع عضو المجلس البلدي الخمس منى هدية، 6 يونيو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تقدمت عضو المجلس البلدي الخمس منى هدية إلى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بمقترح عقد ملتقى خاص لعضوات المجالس البلدية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد، حيث استمع التومي إلى شرح من هدية حول الوضع في الخمس، ومناقشة ملفات عدة أهمها شركة النظافة العامة «المرقب» وما تلاقيه من صعاب ، كذلك تم التطرق إلى تسوية مرتبات الملاك الوظيفي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى هامش الاجتماع، نوقشت إمكانية تفعيل توصيات الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون، كما اتفق على ضرورة تحديد موعد للاجتماع بعضوات المجالس البلدية عن المنطقة الوسطى.

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