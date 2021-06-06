نشطاء وسياسيون يطالبون وزارة الداخلية بالكشف عن مصير الناشط منصور عاطي

مدير فرع جمعية الهلال الأحمر ومكتب مفوضية المجتمع المدني في أجدابيا الناشط منصور عاطي. (الإنترنت)

طالب نشطاء وسياسيون ومهتمون بالشأن العام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالسعي وراء الكشف عن مصير مدير فرع جمعية الهلال الأحمر ورئيس فرع مفوضية المجتمع المدني في أجدابيا الناشط المدني، منصور عاطي الذي جرى خطفه من قبل مجهولين من أمام مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة أجدابيا يوم الخميس الماضي.

وأعرب النشطاء والسياسيون والمهتمون بالشأن العام في بيان وقع عليه 46 شخصية تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد، عن إدانتهم واستنكارهم تغييب عاطي، كما طالبوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية «بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن يعمل على تنفيذ وعوده بفرض الأمن والاستقرار، وأن يكون ممثلا لكل الليبيين».

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كما دان الموقعون على البيان «صمت الحكومة بكافة أجهزتها وغيابها عن التفاعل مع جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج القانون والذي طال مواطنين ونشطاء ومسؤولين محليين في مختلف مدن ليبيا غربا وشرقا وجنوبا، وذاك منذ تمتعها بالشرعية الوطنية ومنحها الثقة من مجلس النواب الليبي».

ولقيت حادثة إدانات واسعة من قبل صحفيين وإعلاميين ونشطات ومنظمات مدينة وبعثات دبلوماسية في مقدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الذين أعربوا عن قلقهم على مصير الناشط منصور عاطي، مطالبين الجهات المختصة بالكشف عن مصيره والعمل على إطلاقه فورا.

وانقطع الاتصال بالناشط منصور عاطي، مساء الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة فرع جمعية الهلال الأحمر في أجدابيا، حيث عثر على سيارته قرب مقر عمله دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل مصدر من العائلة.

الموقعون على البيان:

1- عبدالناصر عبدالسلام بغدادي .. ناشط مدني

2- بسمة محمد الورفلي .. ناشطة مدنية

3- سليمان محمد البيوضي .. كاتب وسياسي مستقل

4- علي محمد البكوش ... ناشط حقوقي

5- عون بوسريرة ... ناشط مدني

6- سراج السنوسي المهدي ... ناشط مدني

7- عبدالمجيد حبيب الامين ... ناشط مدني

8- سالم عمر الساكت ... عضو شعبة وادي البوانيس للهلال الأحمر ... فرع سبها

9- أحمد جمعه أبوعرقوب ... ناشط سياسي

10 - محمد قريصيعة .. ناشط مدني واجتماعي

11- هناء خميس السليني .. حقوقية

12- عبداللطيف أبوحمرة ... ناشط مدني

13- محمود سعد أبوخزام ... ناشط مدني

14- إلهام القطراني ... ناشطة مدنية

15- منير البشير الساعدي .. ناشط سياسي

16- عبدالقادر رجب الصداعي ... ناشط مدني

17- محمد منصور محمد المغربي ... رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد العام لطلبة ليبيا

18- ابريكة بالتمر .. رئيس مفوضية المجتمع المدني .

19- هيثم الزحاف ... ناشط مدني

20- الصغير شلغوم - ناشط مدني

21- وائل أحمد المبروك - ناشط صحفي

22- سراج كازوز - ناشط مدني

23- صلاح ابراهيم عبدالقادر ابوصلاح - ناشط مدني

24- يوسف علي زيدان - ناشط مدني

25- عبدالرحمن سعود المنصوري - ناشط مدني

26- سالم صالح مرعي - ناشط مدني

27- حنين احمد محمد - ناشطة حقوقية

28- احمد عبدالله الشيباني - ناشط مدني

29-احمد عمر محمد دخيل - ناشط مدني

30- مجدي محمد النائلي - مجمع ليبيا للدرسات المتقدمة

31- علي البكاي - ناشط حقوقي

32 - عبدالفتاح راجح - ناشط مدني

33- نيڤين الباح - ناشطة مدنية

34 - مفتاح محمد البركي - أستاذ جامعي

35 - هانيبال السنوسي - ناشط مدني

36- جمال الرياحي - رئيس اتحاد طلبة جامعة الجفرة

37 - محمد ساسي محمد - ناشط مدني

38- أحلام بن طابون - اعلاميه

39 - زايد محمود بوبكر العوج / ناشط مدني

40 - إدريس الطيب الامين - كاتب وسياسي

41- ربيع العربي - ناشط مدني

42- مروة هابيل - ناشطة مدنيه

43 - سالم بوشعرايه - ناشط مدني

44 - محمد القويري - ناشط مدني

45 - محمد ابراهيم أبوسنينة - ناشط مدني

46- أحمد خليل الشركسي - عضو ملتقى الحوار السياسي