بعد البعثة الأممية.. السفارة الأميركية تطالب بإطلاق سراح المغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 01:49 مساء
مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي. (بوابة الوسط)

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، إنها «تراقب اختطاف منصور عاطي المغربي (مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا)»، الذي اختفى، مساء الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة.

وأضافت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري».

ويوم السبت، عبرت البعثة الأممية عن قلقها بشأن سلامة المغربي، داعية، في بيان، للإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في «اختفائه القسري».

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وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل مصدر عن ابن خالة منصور عاطي.

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