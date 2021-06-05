البعثة الأممية تعبر عن قلقها بشأن سلامة المغربي وتدعو لإطلاقه

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بشأن سلامة رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني، منصور عاطي المغربي.

ودعت البعثة للإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في «اختفائه القسري».

وأكدت البعثة أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز، يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.

واختفى مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مساء الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، على ما أعلن أحد أصدقائه المقربين.

صحفيون وإعلاميون ونشطاء يدينون اختطاف مدير «الهلال الأحمر» في أجدابيا

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الجمعة، إن أهل عاطي وأصدقاءه واصلوا الاتصال به هاتفيا من صلاة المغرب أمس إلى اليوم دون أي استجابة منه.

وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.