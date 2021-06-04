صحفيون وإعلاميون ونشطاء يدينون اختطاف مدير «الهلال الأحمر» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 04 يونيو 2021, 07:24 مساء
مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي. (بوابة الوسط)

دان صحفيون وإعلاميون ونشطاء المجتمع المدني في أجدابيا، اختطاف الناشط والصحفي ومدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مؤكدين أن «هذه الجريمة البشعة» لا تمثل إلا فاعليها المتجردين من الإنسانية وتندرج تحت الجرائم الدولية.

وأوضح الصحفيون والإعلاميون والنشطاء في بيان اليوم، أن الاختطاف والإخفاء القسري جريمة يدينها الدين والعرف والأعراف المحلية والدولية.

ودعا البيان كل الأجهزة الأمنية بمدينة أجدابيا لتحمل مسؤولياتها «تجاه هذه الجريمة والتحقيق فيها والكشف عن هوية خاطفي الزميل منصور».

وأكد الموقعون على البيان أنه «في حال لم يتم ذلك خلال 72 ساعة ستكون هنالك مظاهرة أمام مديرية أمن أجدابيا بعد غد الأحد»، مطالبين المدعي العام بالتدخل في قضايا الاختطاف والإخفاء القسري في أجدابيا.

جمعية الهلال الأحمر الليبي تدين وتستنكر إخفاء مدير الفرع في أجدابيا

واختفى مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مساء أمس الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، على ما أعلن أحد أصدقائه المقربين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن أهل عاطي وأصدقاءه واصلوا الاتصال به هاتفيا من صلاة المغرب أمس إلى اليوم دون أي استجابة منه.

وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يعلق حساب ترامب عامين
دولى
محاولات مستمرة من مانشستر سيتي لخطف راموس
رياضة عالمية
السعودية: الحفلات الموسيقية تعود بعد أشهر من الحظر بسبب «كورونا»
عربى
كلمنتي: عدت إلى «فرسان المتوسط» لأنهم شباب من مستوى رفيع
رياضة محلية
روسيا: بوتين يصادق على قانون قد يمنع المعارضين من خوض الانتخابات
دولى
جريدة «الوسط»: وعود وعقود في حقيبة حكومة الدبيبة الجوالة
ليبيا
«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفاكهة تقلل من خطر الإصابة بالسكري