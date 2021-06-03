وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 10:41 صباحا
وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)

استقبل مطار طبرق الدولي، الأربعاء، طائرة تابعة لشركة طيران البراق قادمة من مطار معيتيقة الدولي في أولى رحلاتها بعد توقف «دام لفترة طويلة»، على ما أفاد مكتب الإعلام والإشراف والتوثيق والمتابعة بمطار طبرق.

وقال المكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن الرحلات ستستمر حسب الجدول المعد لها، رحلتين كل أسبوع يومي الأحد والأربعاء.

- شركة البراق تعتزم جدولة رحلات داخلية وخارجية من وإلى مطار طبرق بداية يونيو
وزير المواصلات يوجه باستئناف الرحلات الجوية الداخلية لمطاري طبرق والأبرق

ونهاية مايو، وجه وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية إلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي شرق البلاد، حسب كتاب وجهه إلى اثنين من شركات الطيران الوطنية.

وأكد مدير الإدارة التجارية بشركة طيران البراق أن الشركة تعتزم جدولة رحلات جوية داخلية وخارجية من وإلى مطار طبرق بداية من شهر يونيو.

وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)
وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)
وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)
وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)
وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)
وصول أولى رحلات «طيران البراق» إلى مطار طبرق قادمة من «معيتيقة»، 2 يونيو 2021. (مطار طبرق)
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