شركات تونسية تؤكد استعدادها لاستئناف العمل في ليبيا

وزير الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي يستقبل وزير التجهيز والإسكان التونسي كمال الدوخ والوفد المرافق له، 24 مايو 2021. (وزارة الإسكان)

قدم وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي كمال الدوخ ووفد الشركات المرافق له في زيارته إلى ليبيا، شرحا وافيا إلى وزير الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي عن المشاريع التي شاركت بها سابقا والمتوقفة منذ العام 2011 بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا، وأكدوا أنهم على استعداد للرجوع واستئناف العمل بهذه المشاريع وإمكانية إبرام عقود ومشاريع جديدة داخل ليبيا.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح الإثنين بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، الوزير التونسي والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حاليا على هامش افتتاح المنتدى والمعرض الليبي - التونسي، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»



ويضم الوفد المرافق لوزير الإسكان التونسي مديري الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب، ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، والوكالة العقارية الصناعية، والشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال (سوماترا)، وشركة تبرورة، ومكتب الدراسات التونسي - الليبي، ووكالة الجسور والطرق، ومدير عام وكالة الإسكان .



وقدم الغاوي للوفد التونسي شرحا عن عمل وزارة الإسكان والأجهزة والمشاريع التابعة لها، وما هي بصدد تنفيذه خلال المدة المقبلة، منوها إلى أن «الشركات التونسية جزء من هذه المشاريع والخطط».

وذكر أن «الشركات التونسية لطالما كان لها دور في ليبيا، وأن أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة طرابلس، طريق عين زارة الرئيسي بطول ستة عشر كيلو مترا تنفذه حاليا شركة تونسية».

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من جانبه، أكد الغاوي أهمية التعاون والدور الذي ستلعبه في مجال الإسكان والتعمير في ليبيا، وتقدم بدعوة للوزير التونسي والوفد المرافق له لحضور اجتماع موسع غدا بديوان الوزارة وبحضور مديري الإدارات والجهات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، لتوطيد العلاقات بين الجانبين ومناقشة إمكانية وسبل التعاون المشترك.

ويوم الأحد، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين. ويستمر المنتدى والمعرض على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال.

وزير الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي يستقبل وزير التجهيز والإسكان التونسي كمال الدوخ والوفد المرافق له، 24 مايو 2021. (وزارة الإسكان)

وزير الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي ووزير التجهيز والإسكان التونسي كمال الدوخ والوفد المرافق له، 24 مايو 2021. (وزارة الإسكان)

وزير الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي يمنح هدية تذكارية إلى وزير التجهيز والإسكان التونسي كمال الدوخ، 24 مايو 2021. (وزارة الإسكان)