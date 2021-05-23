بالصور.. الدبيبة والمشيشي يفتتحان المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي-التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 01:26 مساء
الدبيبة والمشيشي خلال افتتاح المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي بالعاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي، صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.

ويستمر المنتدى والمعرض على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال.

واعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رسميا عن افتتاح  المنتدى الاقتصادي والمعرض المشترك للمنتجات التونسية، وقال في كلمته «لنا إرادة وطنية جميعاً في ليبيا وتونس ورؤيا حديثة وإدارة تتجاوز وتختصر الزمن من أجل زيادة حجم التبادل التجاري ليصل في المدة القصيرة إلى ملياري دولار، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات وتجارة العبور».

أجرى الدبيبة والمشيشي جولة في أروقة المعرض اطلعا خلالها على معروضات أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات؛ منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وبدأ المشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا، السبت، استجابة لدعوة من الدبيبة، ويرافق رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته عدد من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات، الذين «سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس»، وفق رئاسة الحكومة التونسية. 

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، السبت، رئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له، وعقب اللقاء أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المشيشسي، بـ«الزخم»، الذي تشهده العلاقات الليبية-التونسية منذ بداية عمل حكومته، خاصة على مستوى التبادل التجاري وحركة البضائع والأفراد.

الدبيبة والمشيشي خلال افتتاح المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي بالعاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال جولة في أجنحة المعرض الاقتصادي الليبي - التونسي بالعاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يلقي كلمة في افتتاح المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي بالعاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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