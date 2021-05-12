ألمانيا تدعو إلى اجتماع وزاري جديد حول ليبيا على صيغة «مؤتمر برلين» في يونيو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 08:10 مساء
وزيرا خارجية إيطاليا لويغي دي مايو وألمانيا هيكو ماس في روما. (الخارجية الإيطالية)

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن مبادرة ألمانيا جديدة حول ليبيا تهدف إلى عقد اجتماع وزاري جديد على صيغة «مؤتمر برلين»، من المقرر عقده في يونيو، معربا عن استعداد روما لدعمه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد دي مايو، في تصريح للصحفيين بعد لقاء نظيره الألماني هيكو ماس في مقر وزارة الخارجية بقصر «فارنيسينا» في روما، «الأهمية الكبرى للعمل المشترك لإيطاليا وألمانيا في إطار عملية برلين لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

ووصف دي مايو «الانتخابات، إعادة توحيد المؤسسات الوطنية، التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار وإعادة إطلاق الاقتصاد» بأنها «التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، والتي نجدد دعمنا المشترك لها».

- دي مايو يتحدث عن «مؤشرات غير مشجعة» في ليبيا رغم التطورات الإيجابية

كما أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في هذا الصدد على «أن الدعم المتماسك من المجتمع الدولي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا ضروري حقا».

وتحدث دي مايو، عن «مؤشرات غير مشجعة للغاية في ليبيا بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة» بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وعد وزير الخارجية الإيطالي هذه المؤشرات في عدم «اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة».

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