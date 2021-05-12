دي مايو يتحدث عن «مؤشرات غير مشجعة» في ليبيا رغم التطورات الإيجابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 06:31 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

نبه وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك «مؤشرات غير مشجعة للغاية في ليبيا بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة» بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال دي مايو في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عقب لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس بمقر وزارة الخارجية بقصر «فارنيسينا» في روما، «في الأشهر الأخيرة، شهدنا تطورات مشجعة، أدت في شهر مارس إلى تعيين سلطة تنفيذية انتقالية جديدة، كأول سلطة ممثلة للبلد بأكمله منذ العام 2014».

ولكنه أضاف: «مع ذلك، يجب أن نتحلى بالواقعية، ونتذكر أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به في أفق تنظيم انتخابات 24 ديسمبر»، معتبرًا أنه «بهذا المعنى، هناك بعض المؤشرات غير المشجعة للغاية، مثل التأخير في اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة».

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