الحويج يتفقد مواقع صناعية بالسواني وموقع مدينة المعارض بغوط أبوساق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 03:48 مساء
الحويج خلال تفقده أحد المواقع بإحدى بلديات سهل الجفارة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، عددًا من المواقع الصناعية ببلدية السواني ومرافق تعليمية متضررة وسط مدينة العزيزية كما اطلع على الموقع المخصص لمدينة المعارض المتعاقد على تنفيذها بمنطقة غوط أبوساق، وذلك رفقة وفد حكومي ضم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وعددًا من الوزراء.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من البلديات بمنطقة سهل الجفارة جنوب غرب طرابلس رفقة عدد من الوزراء التقوا خلالها أعضاء مجلس النواب عن منطقة العزيزية والنواحي الأربع وعمداء البلديات ومشايخ وأعيان المنطقة.

وقالت وزارة الاقتصاد، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدبيبة والوفد الوزاري ناقشوا مع نواب وعمداء البلديات وضع المشروعات المتوقفة أو الجديدة بالمنطقة في مجالات الصحة والإسكان والاقتصاد والعدل والبنية التحتية ووضع برنامج لتنفيذها.

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وأكد الدبيبة خلال زيارته أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في صيانة وتطوير المناطق المتضررة ومعالجة المختنقات التي تواجه البلديات في أداء مهامها، كما تعمل بكافة الوزارات والمؤسسات على رفع جودة الأداء وتحسين مستوى الخدمات للمواطن وتفعيل صندوق الإعمار والتنمية في مناطق جنوب طرابلس.

وضم الوفد المرافق للدبيبة خلال زيارته إلى سهل الجفارة كلًا من وزراء العدل، الإسكان والتعمير، الصناعة والمعادن، الحكم المحلي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

الدبيبة ومرافقوه مع المسؤولين المحليين بإحدى بلديات سهل الجفارة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الدبيبة متحدثا إلى الحويح خلال زيارته إلى بلديات سهل الجفارة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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