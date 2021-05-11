الدبيبة يوجه الجهات المعنية لمعالجة التحديات الملحة ببعض بلديات سهل الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 10:56 مساء
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بالنظر في احتياجات بعض بلديات سهل الجفارة، وتوجيه الجهات المعنية لمعالجة التحديات الملحة في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة الدبيبة التفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة، مساء اليوم الثلاثاء، رفقة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن جولة الدبيبة تضمنت زيارة مواقع صناعية في بلدية السواني، وكذلك بعض المرافق المتضررة بمركز بلدية العزيزية، بالإضافة إلى بعض المواقع في بلدية الزهراء.

وأوضحت أن الدبيبة «ناقش مع عمداء البلديات والأهالي الوضع في المنطقة، ووعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة»، مضيفة أن الدبيبة تناول والوفد الوزاري المرافق له في ختام جولته التفقدية وجبة الإفطار رفقة أهالي وقيادات المنطقة.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزراء العدل، والحكم المحلي، والاقتصاد، والإسكان والتعمير، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال.

زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
زيارة الدبيبة إلى بلديات العزيزية والسواني والزهراء بسهل الجفارة. (حكومة الوحدة الوطنية)
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