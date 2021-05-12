المنفي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 12 مايو 2021, 12:17 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، رسائل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المنفي، في رسائله للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

المنفي يصل إلى سرت للاحتفال بعيد الفطر المبارك في المدينة

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سرت، وذلك لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

وكان في استقبال المنفي لدى وصوله إلى سرت أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وأعيان القبائل ومشايخها والمكونات الاجتماعية بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
انهيار برج سكني من 13 طابقا في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية
دولى
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في بني وليد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تتلقى 6 جرعات من لقاح «كورونا» بالخطأ