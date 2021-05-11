المنفي يصل إلى سرت للاحتفال بعيد الفطر المبارك في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 08:05 مساء
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سرت، وذلك لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

وكان في استقبال المنفي لدى وصوله إلى سرت أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وأعيان القبائل ومشايخها والمكونات الاجتماعية بها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي «سيشارك في وسط ليبيا بمدينة سرت، الأيام الأخيرة من شهر رمضان، كما سيحتفل مع أهلها بالمدينة بعيد الفطر المبارك، وسيقوم أيضًا بزيارة لبعض المواقع بالمدينة».

استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مدينة سرت. (المجلس الرئاسي)
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