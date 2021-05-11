لنقي: البعثة الأممية دعت الملتقى لمناقشة القاعدة الدستورية في 26 و27 مايو

المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس، 12 نوفمبر 2020، (البعثة الأممية)

قالت عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، إن بعثة الأمم المتحدة دعت اليوم الثلاثاء الملتقى للانعقاد يومي 26 27 مايو لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.

وأوضحت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ستنصب المناقشات والمداولات على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية (مثال على ذلك الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أم غير مباشرة من البرلمان)».

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وأضافت لنقي: «سيكون هناك بث مباشر للجلسات عبر التلفاز كما طالبنا؛ لضمان الشفافية والمشاركة وفعالية النقاشات». لكنها قالت: «تظل هناك بعض المسائل العالقة التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى وهي تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تمت به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية؟، وكم المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وماذا لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة».

لكنها قالت «تظل هناك بعض المسائل العالقة التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى وهي تحديد النصاب الذي سيتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تم به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية؟ ، وكم المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لاقرار القاعدة الدستورية، وماذا لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة».

سيناريو أشد قتامة

ونبهت عضوة اللجنة القانونية بالملتقى إلى أن «أربعة أسابيع فقط تفصل عن المدة المحددة من المفوضية العليا للانتخابات وقرار مجلس الأمن الأخير وهي الأول من يوليو لإقرار قانون انتخاب البرلمان، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، إما إقرار القوانين السابقة أو اجراء بعض التعديلات».

ولفتت إلى أن «التحديات جمة لإجراء الانتخابات في موعدها»، ونبهت إلى أن «الإخفاق في إجرائها في موعدها يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية، مما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب».

وفي 4 مايو، أحال المبعوث الأممي يان كوبيش مسوَّدة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة للملتقى، وقدمت المسوَّدة اللجنة القانونية المنبثة عن ملتقى الحوار السياسي، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من السابع إلى التاسع من أبريل الماضي، فيما أشاد كوبيش بجهود اللجنة، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على «إنجازاتهم الممتازة»، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.