كوبيش يحيل مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار

مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقدمت المسودة اللجنة القانونية المنبثة عن ملتقى الحوار السياسي، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من السابع إلى التاسع من أبريل المقبل، فيما أشاد كوبيش بجهود اللجنة لاسيما فريق الصياغة والمقررين على «إنجازاتهم الممتازة»، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

وأشار البيان إلى أن كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، «بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك»، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

ودعا المبعوث الأممي أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بـ«روح التسوية، ووضع مصالح كل الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات».