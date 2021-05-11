حكومة الوحدة الوطنية تعيد تشكيل مجلس رعاية حقوق ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 05:10 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.

وحسب نص القرار الذي نشرته مدونة حكومة الوحدة الوطنية، يتشكل المجلس من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والمواصلات.

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كما يتشكل المجلس من وزراء الإسكان والتعمير والمالية والصحة والعمل والتأهيل والشباب، علاوة على رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي ورئيس الرابطة العامة لذوي الإعاقة.

وفي العام 2009 قررت اللجنة الشعبية العامة في عهد النظام السابق إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة، وفي العام 2017 أعاد المجلس الرئاسي السابق تشكيله.

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