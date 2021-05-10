الدبيبة يعد بتوفير الإمكانات اللازمة لدار رعاية الطفل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 10:48 مساء
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بتوفير الإمكانات اللازمة لدار رعاية الطفل، التي قام بزيارتها، اليوم الإثنين، التي أجرى جولة تفقدية للاطلاع على مرافقها ولقاء نزلائها ضمن مبادرة «منا وفينا» وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ورافق الدبية، خلال جولته بدار رعاية الطفل، كل من وزراء الداخلية، والمواصلات، والاقتصـاد، والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، حيث كانت في استقباله هناك وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، وعدد من عضوات مجلس النواب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن، مصطفى الجعيبي، ومديرة الدار ليلى النويجي.

وتجول الدبية خلال الزيارة داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقد أحوال النزلاء، واستمع خلال الجولة إلى شروح وافية من القائمين على الدار حول الصعوبات والمختنقات التي تواجه أداء مهامهم. مؤكدًا في ختام جولته «أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانات اللازمة لنزلاء ومشرفي وعاملي الدار».

جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بدار رعاية الطفل. (حكومة الوحدة الوطنية)
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