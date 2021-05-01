«الأرصاد» يعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (أول مايو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 12:00 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على الساحل الممتد من القرة بولي إلى أقصى الساحل الغربي اليوم السبت، بينما تكون درجات حرارة مرتفعة على غالب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية من رأس اجدير حتى القرة بولي، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية على غالب المناطق مع تحسن في الطقس.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 29 و35 درجة على المناطق الساحلية من رأس اجدير حتى الخمس، وما بين 37 و44 درجة على باقي المناطق وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و43 درجة.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية غربية اليوم على غدامس.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و43 درجة، ولا تتجاوز 36 درجة اليوم على غدامس وترتفع غدا.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و42 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم الساعة 19:48، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة 06:18.

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