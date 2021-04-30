انجلش: شركات بريطانية تريد تقديم المشورة لرفع إنتاج النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 01:16 صباحا
رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله ونائبة السفير البريطاني كيت انجلش، 29 أبريل 2021. (فيسبوك)

أعربت نائب السفير البريطاني كيت انجلش عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى إنتاج النفط وبناء القدرات.

وناقش  رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط  مصطفي صنع الله  خلال لقاء مع نائبة السفير البريطاني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الخميس، «سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة وحماية البيئة.

وأكد صنع الله أن «لدى المؤسسة الوطنية للنفط الرغبة في الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز معتبرا ان المعاهد و الجامعات البريطانية هي المكان المناسب للتدريب تاريخيا».

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وأشار الى «الصعوبات التي تواجه قطاع النفط الوطني»، موضحا «أن الأوضاع بدأت تتجه الى التحسن خاصة بعد اعتماد جزء من الأموال التي تحتاجها للمؤسسة وشركاتها، لكي تتمكن من الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها على الصعيدين المحلي والدولي».

وتناول الجانبان بالنقاش المستفيض «دور المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وقد استعرضت المؤسسة الجهود المبذولة في الخصوص والتي تتم بالتعاون مع جهات عالمية مشهود لها بالسمعة الطيبة والكفاءة الفنية».

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