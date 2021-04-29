صنع الله يوجه شركة البريقة بسرعة افتتاح مستودع لغاز الطهي في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 04:34 مساء
لقاء صنع الله مع رئيس المجلس المجلس تاورغاء. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله شركة البريقة لتسويق النفط بسرعة افتتاح مستودع لغاز الطهي في تاورغاء من أجل المساهمة في توفيره لأهالي البلدة، واعدا بتقديم الدعم قدر المستطاع وفق الإمكانات المتاحة للبلدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله، صباح اليوم الخميس، مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك لمناقشة إمكانية تقديم بعض الخدمات وحل المختنقات التي تعاني منها البلدة ضمن برامج التنمية المستدامة التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها من حين إلى آخر.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وقال صنع الله للشكشاك: «إنه بالرغم من أن بعض المدن بعيدة عن مناطق عملياتنا إلا أننا وفي إطار المسؤولية الاجتماعية نحاول تقديم يد المساعدة بالقدر المستطاع للمساهمة في إحداث التنمية المكانية خاصة في تلك المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات والمساهمة في توفير سبل العيش والراحة للمواطن».

وأشاد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك من جهته بالجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية، وعلى رأسها صنع الله لتوفير بعض الخدمات وحل المختنقات لبعض المناطق حسب ما هو متابع في وسائل الإعلام، منوها إلى الدور الكبير الذي قام به رئيس مجلس إدارة المؤسسة في الفترة السابقة للحفاظ على وحدة القطاع وتجنيبه الصراعات السياسية.

وأوضحت المؤسسة أن الشكشاك عرض على صنع الله جملة من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها تاورغاء متمثلة في توفير بعض الكوابل وأعمدة الكهرباء ونقل مخلفات الحرب وصيانة بعض المدارس ومؤسسات الدولة وتوفير مستودع غاز الطهي تحتاجه البلدة.

وذكرت المؤسسة أن صنع الله «أعطى على الفور تعليماته لشركة البريقة بوضع حل عاجل وتم الاتفاق على سرعة افتتاح مستودع للغاز في المدينة. موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل بالقدر المستطاع وحسب توفر الميزانيات على تلبية بعض المطالب وحل تلك المختنقات».

حضر الاجتماع كل من المدير المكلف بإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، إبراهيم خليفة، ورئيس لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة عن المدينة عبدالنبي أبوعرابة، وفرج مخزوم ممثل عن رابطة شباب تاورغاء.

لقاء صنع الله مع رئيس المجلس المجلس تاورغاء. (المؤسسة الوطنية للنفط)
لقاء صنع الله مع رئيس المجلس المجلس تاورغاء. (المؤسسة الوطنية للنفط)
لقاء صنع الله مع رئيس المجلس المجلس تاورغاء. (المؤسسة الوطنية للنفط)
لقاء صنع الله مع رئيس المجلس المجلس تاورغاء. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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