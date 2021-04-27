«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 12:50 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية، اليوم الثلاثاء، على ساحل سرت وعلى الساحل الممتد من المرج إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى قبلية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل يوم الغد إلى 25 عقدة على ساحل سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر ويصل إلى 1.50 على ساحل سرت.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وتكون اليوم شمالية شرقية على ساحل درنة سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل يوم الغد إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر، ويصل يوم الغد من 1.25 و1.75 متر على ساحل بنغازي وشحات.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل بنغازي وشحات.
- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

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