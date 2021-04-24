المنقوش: الهجرة غير الشرعية ملف دولي ولا يمكن لليبيا إدارته بمفردها لنقص الموارد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 11:21 صباحا
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (المكتب الإعلامي للخارجية)

اعتبرت وزيرة الخارجية نجلاء محمد المنقوش أن الليبيين يعانون من أجل الحصول على الخبز يومياً، وأنهم على حافة المجاعة، مؤكدة أن ملف الهجرة غير الشرعية «ملف إقليمي ودولي لا يمكن لليبيا إدارته بمفردها بسبب نقص الموارد».

وأضافت أن هذه القضية «واسعة ووضع شائك جدا، لكنها قبل كل شيء ليست ملفا ليبياً»، وذلك خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، أمس الجمعة، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

ودعت المنقوش المجتمع الدولي إلى أن «يكون عمليًا واستباقيًا في إيجاد استراتيجية تتماشى مع المرحلة الراهنة»، مطالبة بإيجاد حلول جذرية وعملية لقضية متجذرة بعمق في أفريقيا.

وأكدت أن «لبيا بلد عبور، وتعاني من آثار الهجرة للمحدودية الكبيرة للموارد والحدود المفتوحة»، متابعة: «أنا شخصياً ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، لكن لا يمكننا أن نتوقع إدارة إنسانية جيدة إذا لم تكن هناك بنية تحتية مادية وثقافية قادرة على إدارتها».

كما اعتبرت أن «الشعب الليبي نفسه عانى كل شيء ويكافح من أجل الخبز اليومي، وفي ليبيا نحن على شفا حفرة من المجاعة»، متسائلة: «كيف يمكننا أن نطلب المساعدة من شعب على وشك المجاعة، ومن ينبغي مساعدته؟».

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