المنقوش تزور إيطاليا الخميس

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (الإنترنت)

تبدأ وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، زيارة إلى إيطاليا تلتقي خلالها نظيرها دي مايو بمقر الوزارة الإيطالية «قصر فارنيسينا» في العاصمة روما، على ما أعلنت الخارجية الإيطالية.

وأوضحت الوزارة الإيطالية، في بيان نقلته وكالة «آكي» الإيطالية، أن زيارة المنقوش تشمل أيضًا اجتماعات مع وزير الدفاع لورينزو غويريني، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول في حكومة الوحدة إلى إيطاليا.

- ألمانيا: زيارة ماس ودي مايو ولودريان تهدف إلى دفع جهود السلام والوحدة في ليبيا

وحسب وكالة «نوفا» الإيطاليا، فمن المتوقع أن تشهد الزيارة، التي هي الأولى للمنقوش في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في الثامن أبريل، الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية- الليبية المشتركة.

وهذا سيكون الاجتماع الخامس بين أعضاء السلطة التنفيذية الإيطالية والمؤسسات الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد الزيارة المزدوجة لدي مايو في 21 مارس على المستوى الثنائي ومع نظرائه الأوروبيين في 25 مارس. ثم زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في السادس أبريل ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الإثنين الماضي.