رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط يشرح لـ«حفتر» أسباب إيقاف الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 12:54 صباحا
شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (الإنترنت)

اجتمع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربى للنفط فضل الله عيىسى، حيث قدم الأخير شرحا وافيا لـ«الأسباب التى أجبرت الشركة لتخفيض وايقاف إنتاج النفط».

وقالت الشركة إن الأسباب «ترتكز على تردى الوضع المالى بالشركة وعدم توفير أى مخصصات مالية أو ميزانيات منذ بداية الربع الأخير من العام الماضى لمواجهة متطلبات التتشغيل والإنتاج المستمرة بالشركة، مما نتج عنه تراكم الديون وعدم القدرة على الايفاء بالالتزامات، ووتوفير قطع الغيار ومستلزمات العمل»، وفق بيان صادر عنها، مساء الأربعاء.

وأشارت الشركة إلى حرصها «خلال المدة الماضية على استمرار الإنتاج والعمل على زيادته».

وشدد عيسى على ضرورة «إعطاء أولوية للشركات الوطنية، وأن موضوع حجب الإيرادات يجب ان يطرح من جديد؛ لأن الشركة لن تباشر عملياتها طالما هناك مديونية واجبة السداد للمقاولين».

من جانبه، قال حفتر إن «النفط الليبي ثروة الاجيال ويجب استثمار ايراداته في قطاع النفط الحيوي والحفاظ على البنية التحتية».

وأكد أن «القياده العامة تقف جنب الى جنب مع الشركات الوطنية؛ بينما مسالة إيقاف الإنتاج لاسباب فنية تقررها الشركة ولايمكن لأي كائن من كان أن يفرض إرداته على الشركات الوطنية».

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